Damien Comolli, Kolarov ve Gustavo transferleri için Ali Koç'un onayını bekliyor!

16.08.2019 18:03

Fenerbahçe'de yılan hikayesine dönen Aleksandar Kolarov ve Luiz Gustavo transferlerinin kaderi önümüzdeki hafta netleşecek... Şimdiye kadar iki oyuncu için yapılan girişimlerden olumlu sonuç elde edilememişti. Roma, Fenerbahçe'nin önerdiği 2 milyon euroyu reddederken, Kolarov için 5 milyon euro bonservis bedelinde ısrar ediyor. Marsilya da Gustavo konusunda 7 milyon eurodan aşağıya düşmeyince, pazarlıklar tıkandı.

COMOLLİ TEKLİFLERİ YÜKSELTECEK

Alternatif isimlerle temaslara başlayan yönetimin, iki oyuncu için önümüzdeki hafta son bir hamle yapacağı gelen haberler arasında... Başkan Ali Koç'tan onay bekleyen Sportif Direktör Comolli, Roma ve Marsilya'ya önerilen rakamları bir miktar daha artıracak. Teklifler kabul görürse iki yıldızın transferi bitirilecek. Aksi halde 6 numara ve sol bekteki boşluk yedek listedeki oyuncularla doldurulacak.

İŞTE TRANSFERLERİN GECİKMESİNİN NEDENLERİ

Kanarya'da transferde yaşanan gecikme sıkıntıya neden olurken, taraftarların da morali bozuldu... Bunun başlıca nedeni ise kulübün içinde bulunduğu mali zorluklar ve UEFA'nın sıkı denetimi. İşte 4 maddede yaşanan gecikmenin sebepleri: 1- Mali sıkıntı ve yüksek borçlar, 2- FFP kurallarına uyma zorunluluğu, 3- Takımın, Avrupa kupalarına katılamaması. 4- Kaynak oluşturmak için satılması planlanan Miha Zajc'ın hala gönderilememesi.

(Sabah)