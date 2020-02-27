Damien Comolli: Ali Koç transferleri kendi yapmaya başladı
Fenerbahçe Eski Sportif Direktörü Damien Comolli, İngiliz basınına yaptığı açıklamada sarı-lacivertli kulüpte geçirdiği dönemi anlattı. Comolli, Ali Koç'un transferleri kendisinin yapmaya başladığını söylerken, kulüpte zor dönemler yaşadığını ifade etti.
Bir süre önce Fenerbahçe'yle yollarını ayıran Fransız sportif direktör Damien Comolli, sarı-lacivertlilerde son dönemde yaşadığı zorlukların dayanamayacağı bir noktaya geldiğini ve bu yüzden ayrıldığını açıkladı.
"ALİ KOÇ TRANSFERLERİ KENDİSİ YAPMAYA BAŞLADI"
Comolli, İngiliz basınına yaptığı açıklamada Fenerbahçe'deki işleyişin ayrılığına zemin hazırladığını ifade ederek, "Son dönemde artık kulüp başkanı transferleri kendi yapmaya başlamıştı. Ne teknik direktörün ne de benim bir bilgim olmamıştı. Bu beni rahatsız etti. İki seçeneğim vardı, ya kalıp neler olacağını izleyecektim ya da gidecektim. Zaten daha önce de istifa kararı almıştım ancak bunu kabul etmediler" dedi.
"HAYATIMDA İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY YAPTIM"
Twitter olayı ve diğer gelişmeleri de anlatan Fransız idareci, "Hayatımda ilk kez böyle bir şey yaptım. Durumu açıklamak için tweet attım. Kulüp bu olay sonrası artık gitmeme izin verdi. Yaz dönemini transferde iyi geçirmiştik. Kadroda çok iyi oyuncular vardı. 18-19 ay çalıştım, açıklamak kolay değil ama bazı zor durumlar vardı" yorumunu yaptı.
"VEDAT MURIQI'Yİ PREMIER LİG EKİPLERİ İZLİYOR"
Vedat Muriqi'nin önemli bir yıldız olacağını savunan Damien Comolli, "Premier Lig'den bazı kulüpler takip ediyor. Transfer teklifleri gelebilir. İyi bir futbolcu ve çok formda" ifadelerini kullandı.
Haber Videosu: Damien Comolli: Ali Koç transferleri kendi yapmaya başladı
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ACIDIM VALLA FENEVİN HALİNECevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bu Ali Koç''un Fenerbahçe''ye verdiği zararı 40 Fenerbahçe düşmanı Galatasaray''lı veremezdi . Adam istifa ediyor o Fenerbahçe''nin parasından biraz daha vereyim diye adamı tutuyor . Kendi takımında oynamayan adamı tek aratransfer olarak alıyor ; adam piyasada yok . Jailson stoper oynuyor . Yaz yaz bitmez. . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Senin yaptığın transferleri de gördük. Utanmaz beceriksiz adam.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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vedat muriqi balon topçu, çok abartıldı, adıda, tipide gıcıkCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Adamın futboldan ne kadar anladığını görebiliyoruz. . Vedat çok formda demiş :)Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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COMOLLİ REYİZİ YEDİNİZ, ERSUN REYİZİ YEDİRMEYİZ :)Cevap Yaz 10 7 Yayından Kaldır
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Vedat Muriqi cokmu abartildi diye dusunmekten edemiyorum!?Cevap Yaz 11 2 Yayından Kaldır
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Doğru düşünüyorsun, tamam mücadeleci hırslı olabilir ama gol vuruşlarında tam bir golcü kimliği olduğuna bende inanmıyorum.7 Yayından Kaldır
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comolisin tombulimisin yürüü git oglum bak git yürü gitCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Sanki sen çok iyi işler yaptında konuşuyonCevap Yaz Yayından Kaldır