Damien Comolli, Alfredo Morelos'u Takıma Katmak İçin Harekete Geçti
Sezon başından bu yana gol sorunu çeken Fenerbahçe, Glasgow Rangers'ın Kolombiyalı golcüsü Morelos'u gündemine aldı. Comolli, İskoç ekibiyle şimdiden görüşmelere başladı. Transfer girişimlerini İngiliz basını da doğruladı.
Fenerbahçe, transfer çalışmalarına erken start verdi… Tarihinin en kötü sezonunu geçiren ve bu sezon gol yollarında büyük sıkıntı çeken Sarı-Lacivertliler, gündemine Glasgow Rangers'ın Kolombiyalı golcüsü Alfredo Morelos'u aldı… Teknik direktör Ersun Yanal ve Başkan Ali Koç'la görüşen sportif direktör Damien Comolli, 22 yaşındaki oyuncu için İskoç ekibiyle temasa geçti. Yapılan bu görüşmeler İngiliz basınına da yansıdı. İngilizler 'F.Bahçe, genç Kolombiyalının peşinde' başlığıyla haberi duyurdu.
8 MİLYON EURO İSTİYORLAR
2017 yılında Helsinki'den İskoç ekibine 1 milyon 200 bin euroya transfer olan 22 yaşındaki oyununun 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor… Glasgow Rangers, formasıyla bu sezon 25 maça çıkan Kolombiyalı 16 gol, 8 asistlik performans sergiledi. 1.77 boyundaki oyuncu, santrfor bölgesinin yanı sıra sağ ve sol kanatta da oynayabiliyor. Piyasa değeri üç milyon euro olan Morales için Rangers'in F.Bahçe'ye kapıyı 8 milyon eurodan açtığı ancak Sarı-Lacivertliler'in 5 milyon euro önerdiği belirtildi.
(Güneş)
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comolli başka uçağa binmiştir o ucuz birini bulmuş dünyanın parasına bize kakalamıştır bile. comolliye kaldıysak seneye 1 lig kesinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ali Goç Başgan Bassın Parayı Alsın Malalelosu Para Var Huzur Var BabbaaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Transferi Comolliye bıraktıysak vay halimizeCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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COMİLİ BEĞENİP ALMAYA GİTTİYSE, DESENİZE SENEYE YİNE EĞLENCE VAR.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bizim ligde kalite sifir, avrupa maclarini izleyin gorursunuz farki. Neden cunku rezilce siyasete bulasmis durumda, yorumcular tamamen tarafli. avrupaya gidip nal toplayip donuyorlar.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır