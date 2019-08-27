Dalbert Henrique Fenerbahçe'nin teklifini reddetti, G.Saray'ı düşünecek
Inter'de yeteri kadar forma şansı bulamayan Dalbert Henrique, Fenerbahçe'den gelen teklife olumsuz yanıt verdi. Brezilyalı sol bek oyuncusu Galatasaray'dan gelen teklife ise Şampiyonlar Ligi yüzünden sıcak bakıyor.
Fatih Terim'in sol bekte sol ayaklı bir oyuncu istediği bilinirken, İtalya'dan Galatasaray'ı ilgilendiren haberler geldi.
FENERBAHÇE'DEN GELEN TEKLİFİ REDDETTİ
Fiorentina'nın Nagatomo için teklif yapacağı konuşulurken, sarı-kırmızılı kulüp Japon sol bekin alternatifini hazırladı: Dalbert Henrique. Inter'de forma şansı bulamayan Dalbert, Kolarov'u alamayan Fenerbahçe'den gelen teklifi reddetti.
GALATASARAY DA PEŞİNDE
25 yaşındaki Brezilyalı sol bek, Şampiyonlar Ligi faktörüyle Galatasaray'dan gelecek olası teklifi değerlendireceğini söyledi. Nagatomo satılırsa FFP'den kurtulacak sarı-kırmızılılar, Inter'den Dalbert'i kiralayacak.