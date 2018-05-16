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Trafikte Gerginlik Yaşadığı Adama Balyozla Saldırdı

ABD'de tartıştığı şoförün otomobiline balyozla saldıran, hızını alamayıp araçtan çıkan yaralı yolcuya da balyozla vuran adamın dehşet saçtığı anlar güvenli kameraları tarafından kaydedildi.

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Trafikte Gerginlik Yaşadığı Adama Balyozla Saldırdı
Trafikte Gerginlik Yaşadığı Adama Balyozla Saldırdı
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