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Yaşlı Adamın Gitarıyla Şarkı Söylediği Anlar Sosyal Medyaya Damga Vurdu
Yaşlı adamın gitarıyla Ah Yalan Dünya şarkısını büyük bir ustalıkla söylediği anlar sosyal medyada damga vurdu.
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Yaşlı Adamın Gitarıyla Şarkı Söylediği Anlar Sosyal Medyaya Damga Vurdu
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