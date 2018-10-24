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İki Kolu Olmayan Çocuğun Namaz Kılma Görüntüleri Sosyal Medyada Gündem Oldu
İki kolu olmadığı halde camide namaz kılan çocuğun görüntüleri, sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı, videoyu paylaşarak diğer insanlara örnek gösterdi.
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İki Kolu Olmayan Çocuğun Namaz Kılma Görüntüleri Sosyal Medyada Gündem Oldu
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