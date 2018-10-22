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Peru'da Sıraya Girip Taksiye Binen Lama, Görenleri Hayrete Düşürdü
Peru'nun turistlik yerlerinden Cuzco'da, sıraya girip taksiye binen lamayı gören turistler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Görüntülerdeki lamanın taksinin arka tarafına binmek için sırasını beklediği görülüyor.
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Peru'da Sıraya Girip Taksiye Binen Lama, Görenleri Hayrete Düşürdü
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