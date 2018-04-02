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Marş Çalan Yol Açıldıktan Bir Gün Sonra Gürültü Şikayeti ile Kapatıldı
Hollanda'da trafikte güvenliği artırmak için hazırlanan marş çalan yol, açıldıktan bir gün sonra yöre halkının gürültüden şikayet etmesi üzerine kapatıldı.
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Marş Çalan Yol Açıldıktan Bir Gün Sonra Gürültü Şikayeti ile Kapatıldı
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