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Havada Daireler Çizen Uçak Nehre Düştü, O Anlar Amatör Kamera Tarafından Anbean Görüntülendi

Rusya'ya bağlı özerk Hakasya Cumhuriyeti'nde gerçekleşen uçak kazasında 2 kişi hayatını kaybederken olay amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Havada Daireler Çizen Uçak Nehre Düştü, O Anlar Amatör Kamera Tarafından Anbean Görüntülendi
Havada Daireler Çizen Uçak Nehre Düştü, O Anlar Amatör Kamera Tarafından Anbean Görüntülendi
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