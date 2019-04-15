Resmi Gazete'de Yayımlandı! Cumhurbaşkanlığına Personel Alınacak

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığında istihdam edilmek üzere sözlü ve uygulamalı sınav sonucu 7 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Alınacak personel veri analizi, geliştirme ve raporlama, yazılım geliştirme alanlarında çalışacak.

ADAYLARIN 4 YILLIK FAKÜLTE MEZUNU OLMASI GEREKİYOR

Başvuracakların fakültelerin 4 yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması gerekiyor.

BAŞVURULAR 15-29 NİSAN TARİHLERİ ARASINDA

Başvurular, Başkanlığın "http://www.sbb.gov.tr" internet adresinden 15-29 Nisan döneminde yapılabilecek. İstihdam edilecek personele 12 bin 744,98 lira aylık brüt tavan ücret ödenecek. Başkanlık, tavan ücretin altında sözleşme düzenleme ve ödeme yapma yetkisini kullanabilecek.

Kaynak: AA