Cumhurbaşkanlığı, "Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü" Adıyla Kulüp Kurulduğunu Yalanladı
Cumhurbaşkanlığı kaynakları, "Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü" adıyla bir kulübün kurulduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kurulduğu iddia edilen Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü haberlerinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.
Cumhurbaşkanlığı kaynakları, "Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü" adıyla bir kulübün kurulduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
TFF SİSTEMİNDE KAYITLI OLAN CUMHURBAŞKANLIĞI SPOR'UN KAYDI SİLİNDİ
Dün TFF'nin resmi sitesinde yer alan Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübünün kaydı da bugün silindi.
Kaynak: İHA