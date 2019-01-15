Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan 3600 Ek Gösterge Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, binlerce insanın beklediği 3600 Ek Göstergesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kalın "Çalışma yürütülüyor. Henüz bir tarih yok. Tek paket olacak" diye konuştu.

KALIN, BAKANLAR KURULU TOPLANTISININ ARDINDAN AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilerin karşısına çıkan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gündeme ilişkin olarak önemli açıklamalarda bulundu.

"TEK BİR PAKET HALİNDE GEÇİRİLMESİ PLANLANIYOR"

Kamuoyunda binlerce kişinin beklediği 3600 Ek Gösterge konusuna ilişkin bir soruyu yanıtlayan Kalın şöyle konuştu:

İmamlar, öğretmenler, hemşireler ve polisler, dört ana kategoride 3600 ek göstergeye çıkartılmasıyla ilgili çalışma devam ediyor. Tek bir paket halinde geçirilmesi planlanıyor. Gündemden çıkarma ya da unutma söz konusu değil. Çalışma tamamlandığında sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği bu söz kamuoyuyla paylaşılacaktır, henüz bir tarih yok....