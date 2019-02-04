Cumhurbaşkanlığı, İş Arayan Gençleri, İş Dünyasıyla Buluşturmak İçin Proje Hazırladı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, iş arayan gençler ile bilgi birikimi ve donanımı ile fark yaratan, yeteneği ile göz dolduran gençleri arayan iş dünyasını bir araya getirmek için "Kariyer Fuarları"nı başlatacak. Proje ile hem genç istihdamın arttırılması hem de işe uygun eleman bulma imkanı hedefleniyor.

MART AYINDAN İTİBAREN BAŞLIYOR

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, genç istihdamın arttırılması için önemli bir projeye imza atıyor. İş arayan gençler ile iş dünyasını buluşturacak "Kariyer Fuarları", Mart ayından itibaren gerçekleştirilecek.

Kariyer Fuarları'nda bölgenin önde gelen tüm şirketleri yer alacak. Firmaların eleman ihtiyaç ve beklentileri ile öğrencilerin yetenek ve kapasitelerine göre veri tabanı oluşturulacak.

Öğrenciler ve işverenler bu platformda buluşturulacak. Fuarlarda kamu temsilcileri de yer alacak.

7 İLDE DÜZENLENECEK

Üniversitelerden yüksek derecelerle mezun olan yetenekli öğrenciler için de özel kariyer fırsatları yine bu fuarlarda değerlendirilecek.

Mart ayında başlayacak olan Kariyer Fuarları, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerin yanı sıra Trabzon, Erzurum, Antalya, Konya gibi merkezi illerde gerçekleştirilecek.

Bu arada üniversitelerde oluşturulan kariyer merkezleri de öğrencilere okula girdikleri ilk yıldan itibaren kariyerleri konusunda rehberlik edecek.