Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, enflasyon ve işsizlik hedeflerini açıkladı

24.10.2019 16:03

Meclis'te 2020 yılı bütçe görüşmeleri Plan Bütçe Komisyonu'nda başladı. Cumhurbaşkanlığı'nın hazırladığı bütçenin sunumunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptı. Oktay, gelecek 3 yılda istihdamı 3,2 milyon kişi artırarak, 2022'de işsizliği yüzde 9,8 indirmeyi veenflasyonun 2020 yılında yüzde 8,5'a, 2022 yılında ise yüzde 4,9'a düşmesinin hedeflendiğini söyledi.

Oktay'ın açıklamalarından satır başları:

"2020 yılı büyüme tahmini yüzde 5. 2020 yılında 2019 yılına göre istihdamın 1 milyon 52 bin kişi artması, işsizlik oranının yüzde 11,8'e gerilemesi beklenmektedir. Gelecek 3 yılda istihdamın 3,2 milyon kişi artarak 2022'de işsizliği yüzde 9,8'e indirmeyi hedefliyoruz. Enflasyonun 2020 yılında yüzde 8,5'a, 2022 yılında ise yüzde 4,9'a düşmesini beklemekteyiz.

"TASARRUFLARIN ARTIRILMASI PLANLANMAKTADIR"

Kırılganlıkları önlemek adına İhtiyaç duyulması halinde bankaların mali yapısını güçlendirecek tedbirler alınacaktır. 2002'de toplanan her 100 liralık verginin 85,7 lirası faiz harcamalarına giderken, 2020 bütçesinde sadece 17,7 lirasının faiz harcamalarına ayrılacağı tahmin ediliyor.

Yurt içi tasarrufların artırılması planlanmaktadır, tasarrufların milli gelire oranının yüzde 30'a çıkarılması hedeflenmektedir.

"İŞVEREN PİRİMİNİ BÜTÇEMİZDEN KARŞILAYACAĞIZ"

Mali disipline kararlılıkla devam edeceğiz. 2020 yılında işletmeler tarafından sosyal güvenlik kurumuna ödenmesi gereken 25,3 milyar tutarındaki işveren pirimini bütçemizden karşılayacağız."