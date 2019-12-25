Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Kanal İstanbul açıklaması: Başlayacak ve bitireceğiz

25.12.2019 20:49 | Son Güncelleme: 25.12.2019 20:52

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Müteahhitler Birliği Ödül Töreninde konuştu. Son günlerde tartışma konusu olan Kanal İstanbul'la ilgili açıklamalarda bulunan Oktay, "Kanal İstanbul Projesine İstanbul'un geleceği ve milletimizin ortak faydası için inanıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi diğer projelere de başlayacak ve bitireceğiz." dedi.

Ayrıntılar geliyor...