Erdoğan, SMA Hastalarının İlaç Bedelinin Geri Ödenmesiyle İlgili Sorunun Çözüldüğünü Duyurdu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde "Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı"nda konuştu. SMA hastalarının ilaç sorunuyla ilgili de konuşan Erdoğan, "SMA ilaç bedelinin geri ödemesiyle ilgili sorunu çözmüştük. Hastalığın diğer tiplerini de geri ödeme sistemine dahil ettik." dedi.

"SMA İLAÇLARININ TÜM TİPLERİNİ GERİ ÖDEME LİSTESİNE DAHİL ETTİK"

"SMA hastalarına ilaçlarının tüm tiplerini geri ödeme listesine dahil ettik. Karar alındı yakında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Bu tip ilaçların ülkemizde yapılması asıl önceliğimizdir. İlaç sanayiini milli güvenliğimizin en önemli unsurlarından biri olarak görüyoruz. Geri ödeme kararının SMA hastalarına ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. "

SAĞLIK BAKANLIĞI 2 AY ÖNCE SORUNUN ÇÖZÜLECEĞİNİN SÖZÜNÜ VERMİŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 18 Kasım 20118'de yaptığı açıklamada SMA hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçların yakın bir zamanda SGK ödeme kapsamına alınacağını duyurmuştu.

İşte o açıklama:

"Sağlık Bakanlığı olarak SMA tip-2 ve tip-3 için de bireysel hasta başvurularını işleme almış bulunuyoruz. İlgili kurul onayını takiben başvuru sahiplerine bilgilendirmeleri yapılmaktadır. Bu konuda, Bakanlığımız hızlı ruhsatlandırma ve zorunlu ruhsat serbestleştirme yöntemi dahil, alternatif yollarla ilaç temini için süreci başlatmıştır. Bu tür hastalarımızı ilaçsız bırakmayacak şekilde, söz konusu ilaçları ülkemize uygun fiyatla temin için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız."