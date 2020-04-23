Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş planını anlattı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş planını anlattı

Partisinin MYK toplantısında Ramazan Bayramı sonrasında normalleşmenin nasıl olacağını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öncelikle tarım, tekstil, sanayi ve bu üç sektörün ardından turizmde kademe kademe rahatlamanın başlaması planlanıyor" dedi.

23.04.2020 09:01 | Son Güncelleme: 23.04.2020 09:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş planını anlattı

Önceki gün video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen AK Parti MYK toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hazırladıkları sunumu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile paylaştı. Erdoğan, hazırlanan sunumları izledikten sonra virüsle mücadelede sokağa çıkma yasağına uyulduğunu belirterek, herkesin tedbirlere uymaya devam ettiği takdirde rahatlamanın olacağını söyledi.

ÖNCELİK DÖRT SEKTÖRE VERİLECEK

Koronavirüs salgını sonrası önceliğin dört sektöre verileceğini vurgulayan Erdoğan, "Öncelikle tarım, tekstil, sanayi ve bu üç sektörün ardından turizmde kademe kademe rahatlamanın başlaması planlanıyor" değerlendirmesini yaptı. Toplantının devamında tarımın önemine vurgu yapan ve bu konunun üzerinde ciddiyetle durulması gerektiğini belirten Erdoğan, kurmaylarına "Kendi evinizin önünü bile ekin, boş yer kalmasın" talimatı verdi.

MAYIS'TA 3 GÜN YASAK TARTIŞILIYOR

Toplantıda ramazan ayında uyulması gereken tedbirlerin önemi vurgulanırken, 1, 2 ve 3 Mayıs'ta da aynı şekilde 3 günlük sokağa çıkma yasağının olabileceği değerlendirildi. Bayrama kadar tedbirlerin sıkı tutulacağı ve bayram sonrasında rahatlamaya geçileceği belirtildi. Erdoğan yeni açılan hastanelerin önemini dile getirirken de "İnşaatı bitirilmeyen ve faaliyete geçmeyen şehir hastanelerini bir an önce bitirin" talimatı verdi. Erdoğan, Dünya Sağlık Örgütü'nün de önümüzdeki günlerde Türkiye ile ilgili çok önemli bir açıklama yapacağını söyledi.

CHP'YE SAHRA HASTANESİ ELEŞTİRİSİ: OLACAK İŞ DEĞİL

Hürriyet'te yer alan detaya göre; Erdoğan, CHP'nin Adana'da kurduğu sahra hastanesine de tepki gösterdi. CHP'nin yaptığı sahra hastanesinin fuar merkezinde paravanlarla oluşturulan bölmelerden ibaret olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, "Olacak iş değil. Ortada hastane yok. Bir fuar alanını hastane diye millete yutturmaya çalışıyorlar. Bu, her şeyden önce milletle dalga geçmektir. 3 ay önce şehir hastanelerini eleştiriyorlardı, bugün 'Ben eleştirmedim' diyorlar. Güven ve güvensizlik burada başlıyor" dedi.

BAKAN KOCA, İL İL SON DURUMU ANLATTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da toplantıda koronavirüs salgınında il il son durumu anlattı. Koca, "İstanbul virüste pik yaptı ve rahatlamaya geçti. İstanbul'u Kocaeli, İzmir ve Bursa takip ediyor. Ankara'nın durumu ise daha iyi. Tedbirlerimizi alıyoruz. Rakamlar şu an için iyi. Evde kalmak önemli" bilgisini verdi.

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