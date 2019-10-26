Cumhurbaşkanı Erdoğan, prensip olarak Süper Lig maçlarına gitmediğini açıkladı

26.10.2019 15:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe üyeliğinde 25 yılını doldurduğu için sarı lacivertli ekipten plaket aldı.

Fenerbahçe'nin bugün oynayacağı Konyaspor maçına gidip gitmeyeceği sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, maçı stattan takip etmeyeceğini söyledi. Erdoğan bu konuyla ilgili olarak, "Konyaspor maçına gelmeyi isterim fakat Cumhurbaşkanı olduğum için prensip olarak katılmıyorum. Uluslararası maçlara katılmanın sözünü veriyorum. Buradan ne anlıyoruz, ne yapıp yapıp uluslararası maçlara katılmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.