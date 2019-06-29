Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mursi ve Kaşıkçı'nın gündemden düşürülmesine izin vermeyeceğiz

Japonya'nın Osaka kentinde dünya liderleriyle kritik görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Küresel ekonomide güven kanallarını açık tutma konusunda mütabakata vardık.

Mültecilere yönelik Türkiye'nin ortaya koyduğu çabaları ifade etme fırsatımız oldu. Suriye'deki savaştan kaçan insanlara kapılarımızı açtık. Bu insanlar için BM hesaplarına göre, kullandığımız kaynak 37 milyar doları aşmış bulunuyor.

Diğer Batılı kardeşler insanlık sınavını geçemedi. Mülteci kamplarından yansıyan fotoğrafları hepimiz gördük. Aylan bebeğin en acı trajedisine şahit olduk. Bu politikalar değiştirilmedikçe, minik yavrular deniz kıyılarında ölmeye devam edecek.

"VERİLEN SÖZLER TUTULMAZSA ADIM ATMAYACAĞIZ"

Uluslararası ticaret zirvenin en önemli konularından biriydi. İklim konusu G20'nin en önemli konularından biriydi. Biz en başından beri hakkaniyetli bir yaklaşım olması gerektiğinin altını çiziyoruz. Ülkemize Paris ve BuonesBuones Aires zirvelerinde verilen sözlerin gerçekleştirilmesini, tutulmazsa adım atmayacağımızı söylüyoruz.

TERÖRLE MÜCADELE MESAJI

G20 ülkelerinin terörizmle mücadele konusunda ilkeli, tutarlı ve kararlı bir duruş sergilemesi gerekiyor. Terörün kanlı yüzüyle son dönemde birçok ülke yüzleşti. Tüm devletlerin teröre 'terör' deme erdeminin artık göstermesi gerekiyor. Suriye sınırında ciddi ayrım yaşanıyor. Etnik temizlik yaşanan, insanları topraklarından eden terör örgütleri el üstünde tutuluyor.

FETÖ kimi batılı devletlerde himaye ediliyor. Terör akrep gibi eninde sonunda kendini besleyeni sokacaktır. Terör tüm insanlığın, insani değerlerin düşmanıdır. Bunun için tüm devletlerin teröre 'terör' deme erdemini artık göstermesi gerekiyor. Demokrasiye kasteden darbecilerin 'siyasi sığınmacı' kılıfı altında korunması ve kollanmasının faturası tüm insanlık için ağır olacaktır.

KAŞIKÇI CİNAYETİ VE MURSİ'NİN ŞAİBELİ ÖLÜMÜ

Kaşıkçı cinayetinin, en üstten en alta kadar sorumlularının tamamından hesap sorulması, uluslararası toplumun öncelikli görevidir.

Muhammed Mursi'nin şehadeti tüm yönleriyle araştırılmalıdır. Mursi, şüpheli bir şekilde duruşma salonunda vefat etmiştir. Darbecilerin açıklamaları vicdanları tatmin etmekten uzaktır. Eğer bu tür olaylar yapanın yanında kar kalırsa şunu bilelim ki; dünyanın geleceği, dünya demokrasileri, siyaseti açısından da tehlikelidir. Birçok batılı ülke ve insan hakları kuruluşu, Mısır'da verilen idam cezaları konusunda adeta üç maymunu oynuyor. Konu Türkiye olunca darbeciler için idamın tartışılmasını kabul edilemez bulanlar maalesef Mısır'daki idam cezalarına seslerini çıkarmıyor. Ne Kaşıkçı cinayetinin ne de Cumhurbaşkanı Mursi'nin şaibelerle dolu vefatının gündemden düşürülmesine izin verilmemelidir.

ABD İLE S-400 GERİLİMİ

Teslimat sürecindedir ve teslimat sürecinde olan böyle bir sözleşmeyi inkar etmemiz Türkiye gibi bir devlete yakışmaz, bu iş bitti. Biz Amerika'yla da Patriot almak için Obama döneminde adım atmıştık, Kongre'nin müsade etmediğini söyleyerek, satışı gerçekleştirmediler. En uygun şartlarda bunu Rusya'dan aldık. Yaptırımlar konusunda Trump bugün de açıklama getirdi, böyle bir şeyin olmayacağını kendisinden dinlemiş olduk. S-400 olayı bir taraftan yürürken, ABD'den şu an 100 tane Boeing uçağı alıyoruz.

F-35 konusunda, 1 milyar 400 milyon dolar ABD'ye ödememiz var. Bir üretici değil, ortak üreticiyiz. Toplamda 116 uçak alacağımız var. Ödemeler yapılır, beklenti içindeyiz. Altta birilerinin yaptığı açıklamalarla hiç örtüşmüyor. Bizim ikili ilişkilerimizi bozmayacağını düşünüyoruz.