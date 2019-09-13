Cumhurbaşkanı Erdoğan Metin Oktay'ı andı

13.09.2019 16:38

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray'ın efsanevi oyuncusu Metin Oktay'ı vefatının 28. yılında andı.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk futbolunun, Milli Takımımızın ve Galatasaray'ın efsanevi ismi 'Taçsız Kral' Metin Oktay'ı vefatının 28. yıl dönümünde rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

İşte Cumhurbaşkanı resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım;

GALATASARAYLILAR DA 'TAÇSIZ KRALI' UNUTMADI

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Metin Oktay'ı seyretme onuruna da erdim. O günler belki futbolun romantik çağlarıydı. Metin Oktay, Turgay Şeren, Can Bartu, Lefter gibi isimleri hatırlamamak mümkün değil. Metin Oktay o kadar düzgün, beyefendi ve idol bir kişilikti ki yaşamı boyunca bir kere kırmızı kart gördü, onda da kendiliğinden sahayı terk etti. Belki biz Can Bartu ile Metin Oktay'ın forma değiştirdiği o günleri özlüyoruz."

Kaynak: AA