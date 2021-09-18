Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kripto para yatırımcısını yıkacak sözler: Kripto para ile mücadelemiz var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'de 81 ilden üniversite kazanan öğrencilerle gerçekleştirilen 'Gençlerle Buluşma' programına katıldı.

Programda bir öğrencinin kripto para sorusunu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim kripto paraya açılma diye bir derdimiz kesinlikle yok. Tam aksine onlara karşı ayrı bir savaşımız, ayrı bir mücadelemiz var. Onlara da böyle bir prim zaten asla vermeyiz, vermeyeceğiz de. Çünkü biz şu anda bu konuda kendi paramızla yola devam edeceğiz." dedi.

Erdoğan'ın açıklamasının ardından AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da kripto para ile ilgili değerlendirmede bulundu. Yıldırım, "

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