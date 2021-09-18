Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kripto para yatırımcısını yıkacak sözler: Kripto para ile mücadelemiz var - Haberler Ekonomi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kripto para yatırımcısını yıkacak sözler: Kripto para ile mücadelemiz var

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Ekonomi

Mersin'de gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kripto paralarla ilgili çok konuşulacak sözler sarf etti. Bir öğrencinin "Türkiye kripto paraya açılacak mı" sorusunda Erdoğan, "Bizim kripto para ile çalışma derdimiz yok, kripto para ile mücadelemiz var" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'de 81 ilden üniversite kazanan öğrencilerle gerçekleştirilen 'Gençlerle Buluşma' programına katıldı.

Programda bir öğrencinin kripto para sorusunu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim kripto paraya açılma diye bir derdimiz kesinlikle yok. Tam aksine onlara karşı ayrı bir savaşımız, ayrı bir mücadelemiz var. Onlara da böyle bir prim zaten asla vermeyiz, vermeyeceğiz de. Çünkü biz şu anda bu konuda kendi paramızla yola devam edeceğiz." dedi.

Erdoğan'ın açıklamasının ardından AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da kripto para ile ilgili değerlendirmede bulundu. Yıldırım, "

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kripto para yatırımcısını yıkacak sözler: Kripto para ile mücadelemiz var
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
Haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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