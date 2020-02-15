: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İş Bankası açıklaması: Hisse devrini geciktirmeyeceğiz

15.02.2020 18:30 | Son Güncelleme: 15.02.2020 18:49

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan dönüşü uçakta gazetecilere gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İş Bankası ile ilgili açıklama yapan Erdoğan, ''Hukuki zemine oturtulması çalışmasının neticesini zannediyorum birkaç hafta içinde alacağız. Fazla geciktirmeye niyetimiz yok'' dedi.

"FAZLA GECİKTİRMEYE NİYETİMİZ YOK"

Erdoğan, İş Bankası'ndaki CHP hisseleri hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Bu konu ile ilgili şu anda çalışmaları birinci derecede Nurettin Canikli bey yürüyor. Bu hafta MKYK toplantısında bizlere bir sunum da yaptı. Dedik ki bu işi biraz daha olgunlaştıralım ve olgunlaştırmanın ötesinde bir de hukuki işlerle ilgili bir kurul kuralım. Hukukçu arkadaşlarımızla beraber de bu çalışmayı tam manası ile hukuki bir zemine oturtalım dedik. Zannediyorum birkaç hafta içerisinde onun neticesini de kendilerinden alacağız. Fazla geciktirmeye niyetimiz yok. Vakit kaybına tahammülümüz yok"

"HİSSELERİN HAZİNE'YE DEVREDİLMESİNİ KABUL ETMEYECEĞİZ"

CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerinin Hazine'ye devredilmesi için hazırlanan taslak geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmuştu. Konunun gündeme gelmesi üzerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yaptığı açıklamada, hisselerin Hazine'ye devredilmesini kabul etmeyeceklerini söyledi.

Haber Videosu