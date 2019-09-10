Cübbeli Ahmet: Kadınlar çalıştığı için maaşlar az, ekonomi bozuk

10.09.2019 15:21

Cübbeli lakabıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Lalegül TV'deki sohbetinde kadınların erkeklerle birlikte çalışmasına karşı çıktı. Ekonomideki bozukluğun nedenini kadınların çalışmasına bağlayan Ünlü, "Hadi kadınını çalışmadan alamadın. Kadınların çalışması çok büyük bir fitne fesatlık. Misli yok, kadınların çalıştığı ortama erkek sinek girmeyecek. Kadınların erkek ortamında çalışması gibi bir fesat varken böyle bir memleket düzelir mi? Her şey buna bağlı; işsizlik buna bağlı, erkeklerin maaşındaki düşüklük buna bağlı, ekonominin bozukluğu buna bağlı." ifadelerini kullandı.

"AMERİKA'DAN, AVRUPA'DAN ÖDLERİ KOPUYOR"

Kadınlarla ifadeleri tepki çeken Ünlü sözlerini şöyle sürdürdü: Bir Allah'ın buyurduğunu yapsalar düzeleceğiz, vallahi düzeleceğiz. Yapamazlar, Amerika'dan, Avrupa'dan ödleri kopuyor. Kurban olduğum İslamiyet. Mevlanın kanunları taptaze duruyor, hiç eskimez. Kuran ortada hadisler ortada."

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Ünlü'nün bu sözleri sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Kullanıcılar, "Cübbeli bir kadının canında hayat buldun", "Artı değere kadınlar mı el koyuyor sayın Cübbeli? ağzından bir kere sanayici veya ticacet erbabına dair bir eleştiri, işçiye hakkını verin şeklinde bri çıkış duyulmuş değil" şeklinde tepki gösterdiler.