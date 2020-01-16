Cübbeli Ahmet'in Aziz Yıldırım anısı stüdyodakileri kırdı geçirdi
Cübbeli Ahmet, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ile Metris'teki anısını anlattı. Cübbeli'nin, "Aziz Yıldırım istedi Fenerbahçe kazansın diye hacet namazı kıldım. Ben secdedeyim bağırıyorlar. Baktım iki kere ses geliyor. Gol atmışlar" sözleri stüdyodakileri kırdı geçirdi.
Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz, Veyis Ateş, Mehmet Akif Ersoy ve Saygı Öztürk'ün sorularını yanıtladı. Cübbeli Ahmet, Saygı Öztürk'ün "Aziz Yıldırım ile Metris'te beraber kaldınız. Ne konuşuyordunuz? Fenerbahçe'nin kazanması için dua ettiniz mi?" sorusuna yanıt verdi. İşte Cübbeli'nin stüdyodakileri kırıp geçiren o anısı:
"ONUN HATIRI İÇİN NAMAZ KILDIM BANA NE FENERBAHÇE'DEN"
"Ben maç bilmem. Tam da Trabzon'da 'bu maçlara tutulmuşsunuz' gibi bir laf etmişim. Aziz Yıldırım da buna çok sinirlenmiş. Sonra hapise girer girmez gece vakti, o da revire çıkıp bağırdı, 'Hoca şike mike der misin, gelirsin görürsün gününü' dedi. Sert çıkış yaptı. Ben de 'ne bileyim hangi takım' dedim. Sonra çok muhabbetimiz oldu. 'Bu maçı kazanmamız lazım, biz şike yapmadık' diyor. Ben de diyorum ki 'Ya rabbi bizim huzurumuz için, o da mutlu olsun.' Onun hatırı için hacet namazı kıldım. Bana ne Fenerbahçe'den. Sonuç aldık. Ben secdedeyim, bağırıyorlar. Orada izleyenlerin hepsi Fenerbahçeli olmak zorunda. Baktım iki kere ses geliyor. Gol atmışlar. Aziz Yıldırım 'Bu sefer tutturdun' dedi.
Haber Videosu: Cübbeli Ahmet'in Aziz Yıldırım anısı stüdyodakileri kırdı geçirdi!
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çok mu komikCevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
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şike var. kesin.Cevap Yaz 7 8 Yayından Kaldır
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senin varlığın şike. . .6 4 Yayından Kaldır
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Bir kişi din adamı görüntüsüyle dini konuları böyle küçük düşürmemeli. Bu diyalogdan Aziz Yıldırımın ne kadar dini ve dindar kişileri küçümseyici ve alaycı yaklaştığını anlıyorum. Tipik eski Türk filmleri sahnesi gibi. Cübbeli de buna prim vermiş. Öyle bir tavır ve sözden sonra o adamın istediği için bal bile yemem be.Cevap Yaz 14 27 Yayından Kaldır
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şunlar bi öleydi. . .Cevap Yaz 13 19 Yayından Kaldır
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Cübbeli sayesinde Uzay çağındayız bütün diğer milletler bizim teknolojimizi çalmaya çalışıyor. Yanmayan takunyaları Mars uzay gemisinde dış cephe kaplaması olarak kullanacağız.Cevap Yaz 12 37 Yayından Kaldır
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Uzay çağında değiliz ama senin zihniyetindekiler 20 yıl önce başımızdayken emin ol milattan önceki dönemleri yaşıyorduk. Aradaki farka bakman için tarihe bakman yeterli.9 1 Yayından Kaldır
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sen namazı allahtan bitirmeden gol geldi bitirseydin namazı kesin yenilirdi fenerbahçeCevap Yaz 6 24 Yayından Kaldır