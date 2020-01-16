: Cübbeli Ahmet'in Aziz Yıldırım anısı stüdyodakileri kırdı geçirdi!

16.01.2020 22:25 | Son Güncelleme: 16.01.2020 22:28

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz, Veyis Ateş, Mehmet Akif Ersoy ve Saygı Öztürk'ün sorularını yanıtladı. Cübbeli Ahmet, Saygı Öztürk'ün "Aziz Yıldırım ile Metris'te beraber kaldınız. Ne konuşuyordunuz? Fenerbahçe'nin kazanması için dua ettiniz mi?" sorusuna yanıt verdi. İşte Cübbeli'nin stüdyodakileri kırıp geçiren o anısı:

"ONUN HATIRI İÇİN NAMAZ KILDIM BANA NE FENERBAHÇE'DEN"

"Ben maç bilmem. Tam da Trabzon'da 'bu maçlara tutulmuşsunuz' gibi bir laf etmişim. Aziz Yıldırım da buna çok sinirlenmiş. Sonra hapise girer girmez gece vakti, o da revire çıkıp bağırdı, 'Hoca şike mike der misin, gelirsin görürsün gününü' dedi. Sert çıkış yaptı. Ben de 'ne bileyim hangi takım' dedim. Sonra çok muhabbetimiz oldu. 'Bu maçı kazanmamız lazım, biz şike yapmadık' diyor. Ben de diyorum ki 'Ya rabbi bizim huzurumuz için, o da mutlu olsun.' Onun hatırı için hacet namazı kıldım. Bana ne Fenerbahçe'den. Sonuç aldık. Ben secdedeyim, bağırıyorlar. Orada izleyenlerin hepsi Fenerbahçeli olmak zorunda. Baktım iki kere ses geliyor. Gol atmışlar. Aziz Yıldırım 'Bu sefer tutturdun' dedi.

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