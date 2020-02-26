Crystal Palace scoutları, Ozan Tufan için olumsuz rapor verdi
Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 3-1 mağlup olduğu maçta Ozan Tufan'ı izlemeye gelen Crystal Palace scoutları oyuncunun performansı için olumsuz değerlendirme yaptı.
Fenerbahçe'nin sahasında ezeli rakibi Galatasaray'a karşı 1-3 kaybettiği karşılaşmada Ozan Tufan'ı izlemeye gelen Crystal Palace scoutları, genç futbolcunun performansı ile ilgili kulübe olumsuz rapor verdi.
HÜCUMDA ETKİSİZ, SAVUNMADA ORTALAMA
Takvim Gazetesi'nin haberine göre; İngiliz ekibine sunulan raporda Ozan'ın maç boyunca şut çekemediği, sadece 1 defa adam geçebildiği ve genel olarak hücumda etkisiz, savunmada ise ortalama bir performans sergilediği belirtildi.
Sarı lacivertli yönetim Ozan Tufan için 20 milyon euroluk bonservis bedeli koymuştu.
Haber Videosu: Crystal Palace scoutları, Ozan Tufan için olumsuz rapor verdi
-
Superlıgde bır futbolcu var . Kayserıspordan MENSAH . . Dıgerlerı bos . . ?GS a BJk a FB ye devre arası alındedım kacırmayın dedım . . . ?Kımse oralı olmadı . . Sezon sonuda guclerı yetmeyecek. . . . . ?Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
ama nasıl beğenmezler ya böyle bir şey olabilir miCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Ozan Tufan için gelen scout ekipleri, deftere Galatasaray''lı isimleri yazarak ayrıldı.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
2 dk. röportaj yaptılar 9 defa böyle birşey olabilir mi yaaa diye ağladı. derdini anlatacak kadar kitap okusaydın da cümle kurmayı öğrenseydin keşke.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
-
Beni nasıl beğenmezler böyle bir şey olabilir mi ya bu bu nasıl yani böyle birşey olabilir mi yaaCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
-
Olabilir mi böyle şey ya ? böyle bir şey olabilir mi ?Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
-
ozan: pas yapmaz, hava topuna çıkmaz, çalım atmaz, depar yok, duran top yok, savunma hantal, abi bu adam ne işe yarar?Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
-
yanlış maça geldiler.Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
-
hahahahaCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
-
bence tolgay isla ve altay ı beğenmişlerdirCevap Yaz 3 Yayından Kaldır