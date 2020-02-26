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Crystal Palace scoutları, Ozan Tufan için olumsuz rapor verdi

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 3-1 mağlup olduğu maçta Ozan Tufan'ı izlemeye gelen Crystal Palace scoutları oyuncunun performansı için olumsuz değerlendirme yaptı.

26.02.2020 11:46 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:52
Crystal Palace scoutları, Ozan Tufan için olumsuz rapor verdi

'nin sahasında ezeli rakibi 'a karşı 1-3 kaybettiği karşılaşmada 'ı izlemeye gelen scoutları, genç futbolcunun performansı ile ilgili kulübe olumsuz rapor verdi.

HÜCUMDA ETKİSİZ, SAVUNMADA ORTALAMA

Takvim Gazetesi'nin haberine göre; İngiliz ekibine sunulan raporda Ozan'ın maç boyunca şut çekemediği, sadece 1 defa adam geçebildiği ve genel olarak hücumda etkisiz, savunmada ise ortalama bir performans sergilediği belirtildi.

Sarı lacivertli yönetim Ozan Tufan için 20 milyon euroluk bonservis bedeli koymuştu.


Haber Videosu

: Crystal Palace scoutları, Ozan Tufan için olumsuz rapor verdi
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HABER YORUMLARI (10)

  • TURGUTT:
    Superlıgde bır futbolcu var . Kayserıspordan MENSAH . . Dıgerlerı bos . . ?GS a BJk a FB ye devre arası alındedım kacırmayın dedım . . . ?Kımse oralı olmadı . . Sezon sonuda guclerı yetmeyecek. . . . . ?
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  • KİME NİYET KİME KISMET:
    Ozan Tufan için gelen scout ekipleri, deftere Galatasaray''lı isimleri yazarak ayrıldı.
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  • BÖYLE BİRŞEY OLABİLİR:
    2 dk. röportaj yaptılar 9 defa böyle birşey olabilir mi yaaa diye ağladı. derdini anlatacak kadar kitap okusaydın da cümle kurmayı öğrenseydin keşke.
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  • KUTSAL YORUMCU:
    Beni nasıl beğenmezler böyle bir şey olabilir mi ya bu bu nasıl yani böyle birşey olabilir mi yaa
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  • BÖYLE BİŞŞEY OLABİLİR Mİ:
    ozan: pas yapmaz, hava topuna çıkmaz, çalım atmaz, depar yok, duran top yok, savunma hantal, abi bu adam ne işe yarar?
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