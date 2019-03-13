Cristiano Ronaldo'nun Atletico Madrid Maçındaki Şovu, Georgina Rodriguez'i Ağlattı!

Şampiyonlar Liginde Juventus, deplasmanda 2-0 yenildiği İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i sahasında konuk etti. İtalyan ekibi, yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun hat-trick yaptığı maçı 3-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

RONALDO, MESSİ'Yİ YAKALADI

Karşılaşmada 3. penaltıdan olmak üzere 27, 48 ve 86'ncı dakikalarda rakip fileleri havalandıran Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasından itibaren attığı gol sayısını 124'e çıkardı. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde 8'inci kez hat-trick yapan Cristiano Ronaldo, bu alandaki turnuva rekorunun sahibi Barcelonalı Lionel Messi'yi de yakaladı.

GEORGİNA RODRİGUEZ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Cristiano Ronaldo'nun Madrid karşısında şov yapması, Portekizli oyuncunun sevgilisi Georgina Rodriguez'i duygulandırdı. Rodriguez, maç sonunda gözyaşlarını tutamadı.