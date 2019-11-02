Cristiano Ronaldo'nun annesinden flaş suçlama! "Futbolda mafya var"

02.11.2019 11:17

702 gole ulaşarak tarihin en fazla gol atan oyuncusu rekoruna göz kırpan Cristiano Ronaldo için flaş bir açıklama geldi. Portekizli yıldızın annesi Dolores Aveiro, SIC Noticias'a özel bir röportaj verdi ve çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

FUTBOL MAFYASI İDDİASI

Aveiro, "Futbolda bir mafya var. Eğer futbol mafyası olmasaydı oğlum daha fazla ödül kazanırdı, daha fazla Ballon d'Or'u olurdu. Eğer yaşananlara bakarsanız bunun mafya yüzünden olduğunu görebilirsiniz.. Benim oğlum İspanyol ya da İngiliz olsaydı şu anda ona yaptıklarını yapamazlardı. Ama o bir Portekizli..." ifadelerini kullandı.