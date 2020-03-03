Cristiano Ronaldo'nun annesi felç geçirdi ve hastaneye kaldırıldı
Juventus'un Portekizli süper yıldızı Cristiano Ronaldo, annesinden gelen haberle sarsıldı. Felç geçiren Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro hastaneye kaldırıldı.
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro'nun geçirdiği felç sebebiyle apar topar hastaneye kaldırıldığı öne sürüldü.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Madeira yerel basınında yer alan haberlerde; Dolores Aveiro'nun sabaha karşı rahatsızlandığı ve Dr. Nelio Mendonca Hastanesi'nde tedavi altına alındığı belirtildi.
Söz konusu haberlerde ayrıca Dolores Aveiro'nun bilincinin açık ve durumunun stabil olduğu kaydedildi.