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Cristiano Ronaldo'nun annesi felç geçirdi ve hastaneye kaldırıldı

Juventus'un Portekizli süper yıldızı Cristiano Ronaldo, annesinden gelen haberle sarsıldı. Felç geçiren Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro hastaneye kaldırıldı.

03.03.2020 13:57 | Son Güncelleme: 03.03.2020 13:57
Cristiano Ronaldo'nun annesi felç geçirdi ve hastaneye kaldırıldı

ekiplerinden forması giyen 'nun annesi Dolores Aveiro'nun geçirdiği felç sebebiyle apar topar hastaneye kaldırıldığı öne sürüldü.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Madeira yerel basınında yer alan haberlerde; Dolores Aveiro'nun sabaha karşı rahatsızlandığı ve Dr. Nelio Mendonca Hastanesi'nde tedavi altına alındığı belirtildi.

Söz konusu haberlerde ayrıca Dolores Aveiro'nun bilincinin açık ve durumunun stabil olduğu kaydedildi.

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