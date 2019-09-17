Cristiano Ronaldo'dan evlilik sinyali

17.09.2019 18:09

Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, üç yıldır birlikte olduğu sevgilisi Georgina Rodriguez ile evlilik sinyali verdi.

Piers Morgan'ın sunduğu Good Morning Britain (Günaydın Britanya) programına katılan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo "Georgina Rodriguez ile evlenecek misiniz"sorusuna, "Elbette ona aşığım. Bir gün evleneceğiz, bu annemin en büyük hayali.O benim arkadaşım. Ben ona kalbimi açıyorum, o da bana kalbini açıyor." yanıtını verdi.

İLK GÖRÜŞTE AŞIK OLMUŞLAR

Ronaldo ile ilişkisinden bir kız çocuğu dünyaya getiren, ayrıca yıldız ismin diğer çocuklarına da bakan Georgina Rodriguez, Ronaldo ile ilk kez Madrid'de kendisinin çalıştığı mağazada karşılaştıklarınıve birbirlerine ilk görüşte aşık olduklarını söylemişti.

(Fanatik)