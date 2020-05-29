Corinthians'ın Son Dakikalarda Attığı En İyi Goller
Vagner Love, Danilo, Cristian, Ralf, Ronaldo, Ricardinho, Jô, Paulinho, Romarinho ve Basílio gibi yıldızların formasını giydiği Corinthians'ın son dakikalarda attığı gollerden en iyilerini Dugout farkıyla sizler için derledik.
29.05.2020 15:07 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:07
Vagner Love, Danilo, Cristian, Ralf, Ronaldo, Ricardinho, Jö, Paulinho, Romarinho ve Basílio gibi yıldızların formasını giydiği Corinthians'ın son dakikalarda attığı gollerden en iyilerini Dugout farkıyla sizler için derledik.
Kaynak: Dugout