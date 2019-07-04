Copa America finalinde Brezilya'nın rakibi Peru oldu
Copa America'da Peru, son iki turnuvanın şampiyonu Şili'yi 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı ve Brezilya'nın rakibi oldu.
Peru rakibi 3-0 gibi rahat bir skorla mağlup ederek Copa America finalinde Brezilya'nın rakibi oldu. Peru'ya galibiyeti getiren golleri Cueva, Yotun ve Guerrero'dan geldi.
Şili, maçın son dakikasında Eduardo Vargas'ın kullandığı penaltı aşından yaralanamadı.
Ünlü Maracana Stadı'nda oynanacak Brezilya-Peru final maçı 7 Temmuz'da TSİ 23.00'te oynanacak ve TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
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