Comolli-Gomis görüşmesinde sürpriz Ali Koç sürprizi

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de Damien Comolli'den Bafetimbi Gomis açıklaması geldi.

Fransız sportif direktör, Bafetimbi Gomis'le transfer görüşmesi yaptığı iddialarıyla ilgili olarak, "Gomis benim arkadaşım. Onunla İstanbul'a geldiği zaman zaten görüşüyoruz. Normal bir görüşmeden öteye geçen bir şey yok. Ben transfer görüşmelerimi halka açık yerlerde yapmam" dedi.

GÖRÜŞMEDE ALİ KOÇ DA VARMIŞ

Fanatik'in ulaştığı bilgiye göre, Comolli ve Gomis'in Kuruçeşme'de bulunan Les Ottomans Otel'de yaptığı görüşmede Fenerbahçe başkanı Ali Koç da vardı. Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Comolli'ni,n reddetmesine rağmen Gomis konusunda nasıl bir politika izleyeceği ilerleyen günlerde belli olacak.