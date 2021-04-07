Coin sert düştü! Coinler neden düştü, düşüyor?
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Coin sert düştü! Coinler neden düştü, düşüyor?

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Coin sert düştü! Coinler neden düştü, düşüyor?

Coin sert düştü! 2 trilyon dolarlık rekor bir değere ulaştıktan sonra, kripto para piyasası, Güney Kore'deki Kimchi primi nihayet buhar kaybettiği için son birkaç saat içinde yaklaşık % 6 kaybetti. Birkaç saat içinde, genel kripto piyasası 100 milyar dolardan fazla kaybetti ve şu anda 1.86 trilyon dolarda. Peki, Coinler neden düştü, düşüyor?

Bitcoin% 3.75 kaybetti ve 57.000 $ 'ı bir süredir tuttuktan sonra 56.500 $' ın altına düştü. Bununla birlikte, hasarın çoğu, geçen hafta muhteşem olan altcoin alanında meydana geldi. Tek başına altcoin alanı, 24 saatten daha kısa bir sürede yaklaşık 80 milyar dolar kaybeden% 80 piyasa düzeltmesine katkıda bulundu.

Öte yandan CryptoQuant CEO'su Ki-Young Ju, Upbit Global ve Bithumb Global gibi Güney Koreli borsalardaki işlem hacimlerinin önemli ölçüde arttığını doğruladı. Bu nedenle, kripto piyasasındaki düşüşün 'Kimchi'nin geri çekilmesi' ile ilgili olduğunu ekliyor.

Kimchi arbitrajına daha fazla kanıt ekleyen Ju şöyle yazıyor :

"Kore'deki en büyük borsalardan biri olan @BithumbOfficial, tüm borsalar azalıyorken $ BTC girişi ortalama artıyor. Görünüşe göre bazı balinalar Kore borsalarına BTC yatırıyor.

İlginç bir şekilde, bu, Kimchi primi 2018'deki boğa koşusundan sonra ilk kez kripto piyasasına geri döndü. Dün Kimchi Premium, Kore borsasında BTC fiyatını 70.000 $ 'ın üzerine çıkararak% 20'lik yüksek bir yükselişe gitti.

Altcoin Alanında Yoğun Satış

Geçen hafta patlayan altcoin alanı bugün yoğun satışlara tanık oldu. Ethereum (ETH), 2000 dolarlık önemli desteğinin altına kayarak% 8 oranında düzeldi. Binance Coin (BNB, bugün erken saatlerde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 412 $ 'a ulaştıktan sonra% 10 kaybetti.

Haberlerde çokça yer alan Ripple'ın XRP'si 0,90 doların altına inerek% 15 düştü. Polkadot (DOT)% 14, Uniswap (UNI)% 9 ve Litecoin (LTC)% 4,5 kaybetti.

Şu ana kadar 2021'de kripto para piyasası olağanüstü derecede iyi performans gösterdi. Reuters tarafından aktarılan en son CoinShares raporuna göre, kripto girişleri 2021 yılının ilk çeyreğinde 4,5 milyar dolarlık rekor seviyedeydi ve bu da büyük kurumsal katılımı gösteriyor. Hiç şüphe yok ki, Bitcoin (BTC) en çok girişe sahip olan 3,5 milyar dolar ve Ethereum (ETH) 765 milyon dolar çekiyor.

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Ramazan Eles
Gündem Editörü
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