Çocuklarının velayetini kaybeden Yağmur Sarnıç sinir krizi geçirdi
Emre Aşık, geçtiğimiz gün bakıcısından şiddet gören kızının videosundan sonra açtığı davada 3 çocuğunun velayetini aldı. Çocukları evden alınan Yağmur Sarnıç ise sinir krizi geçirdi.
Ünlü futbolcu Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç'ın çekişmeli boşanma davası devam ediyor. Geçtiğimiz gün çocuğunun bakıcısı tarafından darbedildiğini gören Emre Aşık,6 yıllık eşi Yağmur Sarnıç'a üç çocuğuna şiddet uyguladığı iddiasıyla dava açtı. Davayı kaybeden Yağmur Sarnıç ise çocuklarını baba Aşık'a teslim ederken sinir krizi geçirdi.
SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunan Aşık, çocukların darp edilmiş fotoğraflarını delil olarak sundu. Cengiz Semercioğlu'nun programında yer alan habere göre; Yapılan araştırmalardan sonra mahkeme çocukların velayetini Yağmur Sarnıç'tan alıp baba Emre Aşık'a verdi. Pedagog ve polis ekipleri eşliğinde çocuklar anne Yağmur Sarnıç'tan alındı. Çocuklarını vermek istemeyen Sarnıç, sinir krizi geçirdi.
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PARANIZ İÇİN EVLENEN KADINLARA DİKKAT EDİN ONLARDAN YAR OLUR NE ANNE OLUR SADECE O MALÜM İŞİNİZİ GÖRÜR EVLENİRKEN BU KONULARI DÜŞÜNMEK LAZIMCevap Yaz Yayından Kaldır
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KONUNUN BU DENLİ MEDYAYA DÜŞMESİ ACI İNSANLAR BUNU UNUTMAYACAKCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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E demekki iş olmadan bu hale gelmeden tedbir almak lazım çocuklarımız bize Allah ın bir emanetidir. Onları helal lokmayla büyütmek ve eziyet etmemek boynumuzun borcudur. Çocuklar için fedakarlıkta bulunmayip evliliği bitirenleride şiddetle kınıyorum...Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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insanlar, aileler kadınlar ve anneler ve ahlak hakkında ahkam kesmeye ne kadar da meraklı bir toplum olduk. . yazıklar olsun. . genç çifte sabır ve metanet diliyorum.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Hic üzülmäyorum cünkü, senin cocuklarin dayak yerken sen nerdeydin ne yapdin, csnim dedin cocuklarin icin ne yaodin darp edildilerde, cocuklara ütpldüm bu sekilde Olmamasi lazimdi,baba en dogrusunu yapmis,bu kadinlar sohretkocalarinin paralarinj yerler cocuklara bakmazlar,nafaka o bu derken dünyayi yerler, bence bu aglamsi cocuklara degil giden paracuklaradir. Benim usama annesi bilem darp etse onu mahkemelerde süründürüm, biz poposuna yaramazlik yapdini sakasina vurmadan bahs etmiyoruz, darp raporu demek, biyerinde morluk sislik demek,bu kucuk birsey degilCevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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Barda tanımadığı adamlara sarılarak teselli arar artık !Cevap Yaz 60 2 Yayından Kaldır
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agzimdan aldin5 Yayından Kaldır
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çocukların gözü önünde olması en kötüsü yaCevap Yaz 43 1 Yayından Kaldır
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kendi zevkine düşüp çocukları ihmal eden kadınlara hiç üzülmüyorum.Cevap Yaz 36 1 Yayından Kaldır
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BU KADIN TEHLİKELİCevap Yaz 27 Yayından Kaldır