Çocuklarını Yağmur Sarnıç'tan icra yoluyla alan Emre Aşık'tan ilk açıklama
Emre Aşık, geçtiğimiz gün bakıcısından şiddet gören kızının videosundan sonra açtığı davada 3 çocuğunun velayetini almıştı. Hatta çocukları evden alırken Yağmur Sarnıç sinir krizi geçirmişti. Emre Aşık'tan konuyla ilgili açıklama geldi.
Son haftalarda magazin gündemini meşgul eden Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç ilişkisinde gelişmeler bitmiyor. Son olarak çocuğunun bakıcısı tarafından şiddet gördüğü görüntülerin ortaya çıkmasıyla Emre Aşık çocuklarının velayetini almıştı.
Çocukları evden alınırken anne Yağmur Sarnıç'ın sinir krizi geçirdiği anlar kameralara yansımıştı. Konu hakkında sessiz kalan Emre Aşık bugün bir açıklama yaptı.
İşte Emre Aşık'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama;
"Haftalardır yaşanan ve kamuoyunu meşgul eden, üzücü olaylara konu olduğum için öncelikle herkesten özür dilerim.
Ancak; hukuki yöntemlerle hareket etmeme rağmen en küçük kızım Eslem'i aylardır göremiyorum. Oğlum Erol'u ancak annesi evde olmadığı zamanlarda görebildim. Ortanca kızım Elvin, her defasından cesaretle benimle buluşmayı başardı.
"AYNI ÇİRKİN MUAMELE DEVAM ETTİ"
Yasal hakkım olan her görüş gününde, (ayda 2 gün) sizlerinde tanık olduğu bu üzücü durumu defalarca yaşadım. Kızım Elvin'in yaşadığı darp olayı sonrasında, mahkemece verilen ara kararla geçici velayeti aldım. Aynı sükunet, sabır ve elimdeki mahkeme kararı ile usulüne uygun olarak cumartesi günü çocuklarımı almak için gitti. Aynı çirkin muamele ile karşılaştım. Çaresiz kaldığım bu durumda; polis, icra memur ve pedagog eşliğinde çocuklarımı almak zorunda bırakıldı!
"ŞOVA DÖNÜŞTÜRDÜ"
Anneleri tarafından, kasten bir şova dönüştürülmüş bu çirkinliğin çocuklarımın önünde yaşanması beni kahretti. Tüm yaşantıma mal olan bu yanlış seçimimin bedelini, çocuklarımın ödememesi tel dileğim. Bir baba olarak, bunun için tüm gayretimi sonuna kadar göstereceğim.
Saygılarımla"
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Kim suçlu kim haklı bilemeyiz. Olayların iç yüzünü bilmiyoruz sadece medyadan öğrendiklerimiz duyduklarımız var. Anladığım şey şu ki çocuklara olmuş olan. Yazık. Allah her iki tarafada sabır ve güç versin Allah hepsinin yar ve yardımcısı olsun hatta ve hatta inşallah iki eski eş tekrar birbiri ile anlaşıp barışırda çocuklar yine anne baba ile beraber bir arada yaşar. Çok zor bir durum.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Yazık cok yazık. . . Eş olamamış olabilirler ama baba ve anne misyonlari için desteğe ihtiyaçları olduğu kamu oyunda ortada. . . Üç çocuk birde Ah. . ahhh yürek acitti. . . Fena. . . Söz bulunamıyor. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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bu kadından nefret ediyorum. yazık emreye, allah yardımcısı olsunCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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çocuklar anneden de babadan da asla ayrılmamalı sizin suçunuzu onlar ödemesin lütfen. . . :(Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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bir kilo makyaj la çıkmış o durumda olan anne böyle mi olur resmen şov yapıyo küçük kızın açıklamarı annesinin sürekli şiddetiiiiiii. . . . . .Cevap Yaz 9 3 Yayından Kaldır
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Yanlış seçimmiş, ayrılırken bari adam olun be, karalamaya başlamasaydın haklı bulacaz ama boşsun boşCevap Yaz 4 10 Yayından Kaldır
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Ağlamakla herşey halolsa hayat ne güzel olurdu. Yağmur hanım.Cevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
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Çok iyi yaptın böyle anne görünümlü kadından çocuklarını alarak tebriklerCevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
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iki taraf için de yanlış bir seçim ve kahredici sonuçlar. . . umarım çocuklar bu olaylardan en az zararla kurtulur. geçmiş olsun.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır