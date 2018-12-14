Cocu'ya 2 Milyon Euro Tazminat Ödeyen Ali Koç, Ersun Yanal'ın Sözleşmesine Tazminat Koymadı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Damien Comolli'nin de tavsiyesiyle büyük umutlarla göreve getirdiği Phillip Cocu'yla yollarını dün ayırmıştı. Sarı-lacivertliler, 2 milyon euro tazminat ödediği Hollandalı hocayla sözleşmesini feshetmişti.

BUGÜN ERSUN YANAL GELDİ

Kulüp, resmi sitesinden yaptığı açıklamada Ersun Yanal'ı takımın başına getirdiğini duyurdu. Cocu'ya 2 milyon euro tazminat ödeyen Ali Koç, Ersun Yanal'la senelik 2 milyon eurodan anlaşırken sözleşmeye tazminat maddesi koymaması dikkat çekti.

ERZURUM MAÇINDA SAHADA OLACAK

Tecrübeli hoca, 17 Aralık'ta oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinde takımın başında olacak.