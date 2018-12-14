Cocu'ya 2 Milyon Euro Tazminat Ödeyen Ali Koç, Ersun Yanal'ın Sözleşmesine Tazminat Koymadı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Cocu'ya 2 milyon euro tazminat ödemesinin ardından Ersun Yanal'ı takımın başına getirdi, tecrübeli hocanın sözleşmesine tazminat maddesi koymadı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Damien Comolli'nin de tavsiyesiyle büyük umutlarla göreve getirdiği Phillip Cocu'yla yollarını dün ayırmıştı. Sarı-lacivertliler, 2 milyon euro tazminat ödediği Hollandalı hocayla sözleşmesini feshetmişti.
BUGÜN ERSUN YANAL GELDİ
Kulüp, resmi sitesinden yaptığı açıklamada Ersun Yanal'ı takımın başına getirdiğini duyurdu. Cocu'ya 2 milyon euro tazminat ödeyen Ali Koç, Ersun Yanal'la senelik 2 milyon eurodan anlaşırken sözleşmeye tazminat maddesi koymaması dikkat çekti.
ERZURUM MAÇINDA SAHADA OLACAK
Tecrübeli hoca, 17 Aralık'ta oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinde takımın başında olacak.
YORUMLAR (19)
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ulan Aykutu niye gönderdinki??? Aykut başarılıydı parası ödenmiş çalışıyo sonra tutuyon başka hoca o takımın içine ediyo ver parayı başka bi hoca daha eee sonuç? amaç? sonuç ersun yanal ama amacı ben çözemedimCevap Yaz Yayından Kaldır
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yılmaz vural hocayı niye denemezler anlamadım büyük takımlar aloo adam çok istekli en azından ruh varCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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yabancıya tazminat yerliye lelipopCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Ersun parasız kaldı sanırım her şartları kabul etmiş iyili fb bu duruma düşmüş değilse adamı çağıran yoktuCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Trabzon da ne kadar başarılı olduğunu gördük. . . . sıra Fenerbahçe de aynı başarıyı tekrar bekliyoruzCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır