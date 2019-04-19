Cocu İçin Flaş İddia: Fenerbahçe İle Anlaştığı İçin Konuşmuyor

Eindhovens Dagblad isimli siteye konuşan Hollandalı teknik adam, Fenerbahçe ile yolları ayırdıktan sonra neden takım çalıştırmadığını açıkladı.

"GELECEK SEZON İÇİN ÇALIŞMAYA AÇIĞIM"

Teklifler aldığı ancak kabul etmediği belirtilen Cocu "Derhal bir yerlere adım atmak benim için bir seçenek değildi. Biraz uzak kalmak istedim çünkü bunun iyi geleceğini düşündüm. Bir iş için enerjinizi yüzde yüzüyle toplamaya ihtiyaç duyarsınız. Yeni bir şeyler için enerjinin tekrar birikmekte olduğunu hissediyorum. Gelecek sezon için yeni bir çalışmaya açığım" derken, Fenerbahçe ile ilgili de önemli bir gerçeği itiraf etti.

"RÖPORTAJ DAVETLERİNİN NEREDEYSE TAMAMINI REDDETTİM"

Milliyet'te yer alan habere göre; Eindhovens Dagblad 'Türkiye'deki başarısız macerasının ardından fazla ortalarda görünmedi' dediği Cocu, bununla ilgili olarak "Bilinçli bir şekilde" ifadesini kullandı ve "Seçimlerimi çok dikkatli yapıyorum. Ortalarda görünmeye ya da röportaj davetlerine neredeyse tamamen hayır yanıtını verdim. Şu an içinde bulunduğum evreye en uygunu böyleydi" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE İLE ANLAŞTIĞI İÇİN KONUŞMUYOR

Sitenin konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Fenerbahçe'de geçen zamanlarıyla ilgili konuşmuyor. Çünkü en basitinden bunu yapmak istemiyor ve yine çünkü bu şekilde anlaşılmış" şeklinde ifadeler kullanılması dikkat çekti.