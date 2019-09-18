Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement: Penaltımız verilmedi

18.09.2019 23:23

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Club Brugge ile 0-0 berabere kaldı. Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement, mücadele sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"MUSLERA ÇOK İYİYDİ"

Clement, "Daha fazlasını hak ettiğimizi düşünüyorum. Takımım, çok iyi bir takıma karşı çok iyi mücadele etti. Organizasyonumuz, presimiz, yarattığımız şanslar vardı. Rakip kale önünde birazcık daha iyi olabilirdik. Muslera çok iyiydi. Bence, açık bir penaltımız da verilmedi. Eğer bu penaltı verilseydi, hak ettiğimiz 3 puanı alabilirdik." dedi.

Philippe Clement

"TAKIMIM BUGÜN ÇOK ÇOK İYİ OYNADI"

Clement, "Eğer maçı analiz edecek, iki takımın ne kadar çok pozisyon yakaladığına bakacak olursanız biz daha çok şans yakaladık. Ancak, maç bitti. 1 puan aldık, 5 zorlu maçımız daha var. Her maçta maksimumuzu vereceğiz. Sanıyorum takımım bugün çok çok iyi oynadı. Çok iyi bir karakter gösterdi. Daha iyi, daha kaliteli bir takıma karşı kalbimizi sahaya koyduk. Kalan 5 maçta da yine aynısını bekliyorum." diye konuştu.