Club Brugge ile berabere kalan Galatasaray'ın kasası doldu

Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda oynanan Club Brugge maçından beraberlikle ayrılan Galatasaray, ayak bastı parası ve naklen yayın geliriyle beraber toplamda 225 milyon TL'yi kasasına koydu.

19.09.2019 08:53
Club Brugge ile berabere kalan Galatasaray'ın kasası doldu

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ayak bastı parası ve naklen yayın gelirinden 35 milyon euro kasasına koymuştu. Dün gece A Grubu'nda oynanan Club Brugge maçı sonrası ise bu rakam arttı. Sarı kırmızılılar, sahadan beraberlikle ayrılmasına karşın 900 bin euroyu cebine koydu. Galatasaray'ın toplam kazancı 35.25 milyon euroya (yaklaşık 225 milyon TL) yükseldi.

KASASINI DOLDURDU

Şampiyonlar Ligi 'büyük para' kazandırmaya devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda ayak bastı parası (15.25 milyon euro) ve naklen yayın gelirinden (20 milyon euro) 35.25 milyon euro kasasına koymuştu.

GALİP GELSEYDİ RAKAM DAHA YÜKSEK OLACAKTI

A Grubu'ndaki ilk sınavında Club Brugge ile deplasmanda golsüz berabere kalan Galatasaray 1 puan için verilen 900 bin euro artı gelir elde etti. Böylece sarı kırmızıların toplam geliri 35.25 milyon euro (yaklaşık 225 milyon TL) oldu. UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde takımlara galibiyet halinde 2.7 milyon euro bonus veriyor.

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YORUMLAR (9)

  • GS KAN:
    Fatih hoca lütfen Falcaonun arkasında forvet arkası Emre moru oynat ve sağ sol fegouli ve babel ile geriden besle hasan ile ümitle olmaz bu iş tudor zamanı koşarak top oynayan takım topa basarak durararak oynuyor kanat çevirme yavaş yapmayın kadro süper taktik maktik yok
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  • TAKİPÇİ:
    ya ne kadar sacma haberya gs kasayı doldurdu diyor kasanın altı delik dolmaz Club Brugge aldı aynısını ne olacak yani
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  • HER ZAMAN GSGSGS:
    sizde hazımsızlık yapıyor gs nin para kazanması bi soda içde şişkinliğinizi alsın asıl kasasının altı delik olanları görüyoruz kimi dileniyor kimiside ligde nerde olduğunu avrupa başarısına hasret kaldığını bırakın bu çekememezliğide takımlarınızı düzeltmeye çalışın sizleride avrupa listesinde dev takımlar arasında görmek isteriz ama nerde sizlerdeki o başarı. . . .
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  • ERZİNCANLI:
    aynısını almadı. onlarda genk takımları da şampiyonlar ligine katıldı para bölündü :)
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