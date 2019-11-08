Club Brugge'de Diagne kadro dışı bırakıldı

08.11.2019 16:59 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:20

Club Brugge Teknik Direktörü Phillipe Clement, Mbaye Diagne'nin hafta sonunda oynanacak Antwerp deplasmanında kadroda olmayacağını açıkladı.

Clement, "Davranışlarını gözlemleyerek, ilerleyen süreçte yeni bir karar verebiliriz" dedi. Teknik adamın bu açıklamalarından Diagne'nin kendisine çeki düzen verene kadar kadroda yer almayacağı yorumu yapıldı.

SOYUNMA ODASINDA YUMRUKLU KAVGA İDDİASI

Belçika'nın Het Laatste Nieuws gazetesinin haberine göre; Diagne, PSG ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçının ardından soyunma odasında takım arkadaşlarıyla kavga etti.

Belçika ekibinin PSG karşısında kazandığı penaltı pozisyonunda takım kaptanı Vanaken topu almış, ancak araya giren Diagne topu ısrarla isteyip penaltıyı kendi kullanmıştı. Diagne, bu penaltı atışından ise yararlanamamıştı.