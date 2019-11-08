Club Brugge'de Diagne kadro dışı bırakıldı

Club Brugge Teknik Direktörü Phillipe Clement, PSG maçında penaltı vuruşunu kullanmak için takım arkadaşından topu alan ve vuruşu kaçıran Diagne'nin hafta sonu oynanacak olan maçta kadroda olmayacağını açıkladı.

08.11.2019 16:59 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:20
Club Brugge'de Diagne kadro dışı bırakıldı

Teknik Direktörü Phillipe Clement, 'nin hafta sonunda oynanacak Antwerp deplasmanında kadroda olmayacağını açıkladı.

Clement, "Davranışlarını gözlemleyerek, ilerleyen süreçte yeni bir karar verebiliriz" dedi. Teknik adamın bu açıklamalarından Diagne'nin kendisine çeki düzen verene kadar kadroda yer almayacağı yorumu yapıldı.

SOYUNMA ODASINDA YUMRUKLU İDDİASI

'nın Het Laatste Nieuws gazetesinin haberine göre; Diagne, PSG ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçının ardından soyunma odasında takım arkadaşlarıyla kavga etti.

Belçika ekibinin PSG karşısında kazandığı penaltı pozisyonunda takım kaptanı Vanaken topu almış, ancak araya giren Diagne topu ısrarla isteyip penaltıyı kendi kullanmıştı. Diagne, bu penaltı atışından ise yararlanamamıştı.


Haber Videosu: Club Brugge'de Diagne kadro dışı bırakıldı
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