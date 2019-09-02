Club Brugge, Diagne için ne kadar ödeyecek? İşte yanıtı

Galatasaray, Mbaye Diagne'nin 3 milyon 350 bin euro karşılığında Club Brugge'e kiralandığını KAP'a bildirdi. Diagne'nin yıllık ücreti Galatasaray tarafından ödenecek.

02.09.2019 13:08
Club Brugge, Diagne için ne kadar ödeyecek? İşte yanıtı

Galatasaray, Mbaye Diagne'yi 3 milyon 350 bin euroya Club Brugge'ye kiraladı. Senegalli oyuncunun satın alma opsiyonu 13 milyon euro olacak.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbolcumuz Mbaye Diagne'nin geçici transferi konusunda Club Brugge NV Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Club Brugge NV Kulübü Şirketimize net 3.350.000 Euro geçici transfer (kiralama) bedeli ödeyecektir. Oyuncunun 2019-2020 sezonu için kalan net 2.115.000 Euro sabit transfer ücreti Şirketimiz tarafından ödenecektir. Buna ek olarak Club Brugge NV Kulübü 30 Haziran 2020 tarihine kadar oyuncuyu net 13.000.000 Euro bedel ile satın alma opsiyonuna sahiptir."

Club Brugge, Diagne için ne kadar ödeyecek? İşte yanıtı
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YORUMLAR (54)

  • AAA:
    Herşeyi geçtim 3. 35m euro olarak para alınıp maaşı Galatasaray ödeyecek ki transferde ya geçsin. Azcık anlayın açıklama beklemeyin ya
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  • HESAP UZMANI:
    adamın maaşı 2, 1 m euro, 3, 350 m euro alıcaz brugge dan yani 1, 250 m euro karı var gs nin senin matematik hocanan ellerinden öperim tam bir mal yetiştirmiş vizyonsuz kuşlar
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  • HOCA:
    Katılıyorum tek vuruşluk golcü bu adam kafa ayak farketmez dile kolay 30 gol atmış.Sen adama top sür gez top kap çalım at diyosun olmaz bu akıl var mantık var...
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  • STARDUST:
    fındık kadar beynin olduğunu ne güzel itiraf etmişsin caps özürlüsü
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