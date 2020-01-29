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Cleveland Caveliers'tan, Cedi Osman'ın deprem kampanyasına destek

Elazığ'da meydana gelen deprem için Washington Wizards maçı öncesi kampanya başlatan Cedi Osman'a bir destek de kulübü Cleveland Cavaliers'ten geldi.

29.01.2020 09:43 | Son Güncelleme: 29.01.2020 09:47
Cleveland Caveliers'tan, Cedi Osman'ın deprem kampanyasına destek

'ın New Orleans Pelicans'a 125-111 yenildiği maçta 'ın kampanyasına destek geldi. Cedi Osman, maçı öncesi atılacak her basket için önce 100 ardından 200'er dolar yardım yaparken; kulübü de Pelicans maçında jest yaptı.

"DUALARIMIZ SİZİNLE"

Maç sırasında Malatya'yı da etkisi altına alan deprem nedeniyle potaya Malatya yazıldı. Reklam panolarında ise "Elazığ dualarımız sizinle" ifadeleri yer aldı.

Cedi Osman, jest yapan kulübüne teşekkür etti ve "Maç boyunca panolara "Elazığ dualarımız sizinle" ve potalara "Malatya" yazıp farkındalığımıza destek veren tüm Clevaland Cavaliers organizasyonuna kalpten teşekkürlerimle. Bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.


Haber Videosu

: Cleveland Caveliers'tan, Cedi Osman'ın deprem kampanyasına destek
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