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Cisse için Fenerbahçe'den Alanyaspor'a takas teklifi

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Alanyaspor'un golcü oyuncusu Papiss Cisse için Mevlüt Erdinç'i teklif etti.

06.01.2020 19:18 | Son Güncelleme: 06.01.2020 19:19
Cisse için Fenerbahçe'den Alanyaspor'a takas teklifi

Forvete Vedat Muriç'e destek olacak bir oyuncu arayan 'nin hedefinde Alanyaspor'lu var. Sporx'te yer alan habere göre Senegalli golcü için güney ekibine 'i öneren yönetim, gözden çıkarılan diğer oyuncuları da istenirse verebileceğini iletti. Top şimdi Alanyaspor'da. İlk yarıda 12 gol atan 34 yaşındaki forveti kolay bırakmak istemeyen Alanyaspor'un bir miktar da para talep ettiği gelen haberler arasında.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise Cisse'nin transfer süreci hakkında, "Cisse ile sık sık konuşuyoruz. Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Onun birinci olasılığı ailesinin yanına dönmek. O zamana kadar daha çok var. Onunla alakalı bir sıkıntı yok. Ama kendisinin ilk arzusu ülkesine, ailesinin yanına dönmek. Zamanla gelişen olaylar olursa yine oturur konuşuruz. Onda da değerlendirmemizi yaparız hep beraber" ifadelerini kullandı.

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