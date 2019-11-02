Çıplak fotoğrafını paylaşarak olay olan Moroziuk, Ukrayna'da kulüp başkanı oldu!

02.11.2019 15:27

Çaykur Rizespor forması giyen Mykola Moroziuk'un eşi gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde çıplak fotoğrafını paylaşarak olay olan Irina Moroziuk, Ukrayna'da amatör ligde mücadele eden FC Lion takımının başkanı oldu. Ukrayna'da bir futbol kulübünün ilk kadın başkanı olan Moroziuk, haberi sosyal medya hesabından verdi.

"BÜYÜK HEDEFLERİMİZ VAR"

Moroziuk yaptığı paylaşıma, "Aslan yavrularım, FC Lion'ın başkanı olmaktan onur duyuyorum. Büyük hedeflerimiz var.Lviv Futbol Federasyonu'nun bizi destekleyeceği ve resmi maçlara katılmaya devam etmemize izin vereceğimize inanıyorum. Birleşik, güçlü ve bağımsız bir Ukrayna için varız." notunu düştü.

"KAZANMAK İÇİN SAVAŞACAĞIZ"

Kulüp de Moroziuk'un paylaşımının ardından resmi sitesinden, "Böyle bir başkana sahipken ikinci ya da üçüncü olma şansımız yok. Her durumda kazanmak için savaşacağız." açıklamasını yaptı.

38 BİN TAKİPÇİSİ BULUNUYOR

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Moroziuk'un Instagram'da 38 bin takipçisi bulunuyor.