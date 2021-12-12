Çip krizi ne zaman bitecek? Araçlarda çip krizi nedir?

Çip krizi ne zaman bitecek? Çip krizi nedir? sorularının yanıtı merak ediliyor. Sağlık için giyilebilir elektronikten araç içi elektronik sistemlere kadar teknolojinin her alanında büyük öneme sahip olan çipler, ülkeler arasındaki rekabet unsurlarından biri haline dönüşürken, yeni tip koronavirüs salgınının etkisiyle otomotiv sektöründen başlayarak küresel bir "dar boğazın" başrolünü aldı. Peki, Çip krizi nedir? Çip krizi ne zaman biter?

ÇİP KRİZİ NEDİR?

Ev aletlerinden araç içi elektronik sistemlere, savunma sanayiinden giyilebilir teknolojilere kadar her alanda önemli bir yere sahip olan çiplerin üretimi, koronavirüs nedeniyle sekteye uğrayınca çip krizi yaşanmaya başlandı. Abd merkezli çip üreticisi GlobalFoundries artan talebi karşılamak adına yeni planlamalar yapsa da üretimin talebe en erken 2022'de yetişebileceklerini resmen duyurdu.

ÇİP KRİZİ NE ZAMAN BİTECEK?

Otomobil başta olmak üzere tüm teknoloji sektörünü etkisi altına alan küresel çip krizi hakkında konuşan bir JPMorgan analisti, krizin 2022 ortasında bitebileceğini söyledi. Tüm dünyayı etkileyen çip krizinin ne zaman sona ereceği merak edirken, JPMorgan Asya-Pasifik teknoloji, medya ve telekom araştırması eş başkanı Gokul Hariharan geçtiğimiz hafta ortası CNBC'ye verdiği demeçte, "2023'de arz sıkıntısı olmasını beklemiyoruz" dedi.

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