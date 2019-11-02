Çin basını, Talisca'nın Beşiktaş'a kiralanmayacağını yazdı!

Çin basını, son günlerde adı sıkça Beşiktaş ile anılan Brezilyalı oyuncu Anderson Talisca'nın Guangzhou'dan gönderilmeyeceğini yazdı.

02.11.2019 11:33
Çin basını, Talisca'nın Beşiktaş'a kiralanmayacağını yazdı!

Devre arası transfer döneminde adı Beşiktaş ile anılan Anderson Talisca'nın geleceğiyle ilgili Çin'den haber geldi. Çin'in önde gelen gazetelerinden Sina, Brezilyalı'nın takımdan ayrılmak gibi bir planı olmadığını ve Guangzhou Evergrande'nin de ciddi yatırım yaptığı oyuncusunu göndermeyi düşünmediğini vurguladı. 2022'ye kadar sözleşmesi olan Sambacı'nın, kiralık ayrılmasının da çok zor olduğu kaydedildi.

BU SEZON 24 MAÇTA 13 GOL ATTI

Kulüple arasında bir gerginlik olan teknik direktör Cannavaro'nun sözleşmesinin dondurulmasının da Talisca'nın geleceğinin tartışmaya açılmasına neden olduğu belirtildi. Bu sezon 24 maçta forma giyen 25 yaşındaki Anderson Talisca, 13 kez ağları sarstı.

(Sabah)


VİDEO: Çin basını, Talisca'nın Beşiktaş'a kiralanmayacağını yazdı!
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (1)

  • ERCAN:
    Talisca süper maaş alıyor , Bjk Talisca nın maaşını karşılayamaz bu nedenle Talisca gelemez , sene de bonuslar ile neredeyse 10 milyon euro alıyor.
    Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.