Cim-Bom'un yedek kulübesi 13 takımdan daha değerli!

02.11.2019 12:06

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Beşiktaş derbisi sonrası sinyallerini verdiği kadro değişimini gerçekleştirirken dün gece kesik yiyen aslarla birlikte kulübenin değeri tavan yaptı.

NEREDEYSE LİDER ALANYASPOR'UN 2 KATI

Nzonzi, Mariano, Feghouli ve Belhanda gibi isimler kenarda forma şansı beklerken, transfermarkt verilerine göre 10 futbolcunun toplam değeri 41 milyon euro oldu. Süper Lig'deki 13 takımdan daha değerli olan bu kulübe, lider Aytemiz Alanyaspor'un 23 milyon euroyu bulan 26 kişilik kadrosuna da fark attı.

(Skorer)