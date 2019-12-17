Tuzlaspor-Galatasaray maçında üçüncü gol geldi
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ikinci maçında Tuzlaspor ile karşı karşıya geliyor. Saat 20.45'te başlayan karşılaşma 3-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile devam ediyor.
Türkiye Kupası'nda Galatasaray, 2-0'ın rövanşında 2. Lig ekibi Tuzlaspor ile karşılaşıyor. Mücadeleyi hakem Koray Gençerler yönetiyor. Saat 20.45'te başlayan karşılaşma 3-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile devam ediyor.
İLK 11'LER
TUZLASPOR: Bayram, Bülent, Erdinç, Kemal, Tarık, Muhammed, Gökcan, Umut, Yasin, Sadık, Göksu
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Ahmet Çalık, Donk, Nagatomo, Taylan, Selçuk, Ömer, Feghouli, Belhanda, Falcao
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cimbomun gerçek yüzünü görenler kaçacak yer arıyor tuzlayı tuzluyozCevap Yaz Yayından Kaldır
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Vallahi şaştım da kaldım. . Bu Falcao ilk yarıda ne müthişti, mahvetti rakip takımı Dedikleri kadar varmış. Rakip de çok iyiydi ha. . Şeyyy lacivertli olanlar Chelsea idi değil mi.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ÇAYKUR RİZEYİ kutlarım. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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DERBİ MAÇI VAR ARKADAŞLARCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu sefer hakemin eline para sıkıştırdım ne yapıyımCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Korkudan tam kadro cıktıCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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MALcao gol atarsa , paratör bi şekilde uyutmaya devam eder conconları. kolay değil koskoca tuzlaspor a gol atsın diye getirdim diyecek değil ya... :) :) :)Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Hayaller ş.ligi kupası, gerçekler uefa ya kalabilirmiyiz, hayaller lig şampiyon şunu , gerçekler tuzlaspor u yenebilimiyiz. Ama helal olsun şu paratöre, conconları iyi kandırıyo. bulmuş 15 - 20 milyon yarım akıllı conconları takılıyo işte. şu conconlar değişik bir TOPluluk arkadaş. Şimdi bu yoruma da atlarlar kamiller...Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır