Tuzlaspor-Galatasaray maçında üçüncü gol geldi

17.12.2019 20:27 | Son Güncelleme: 17.12.2019 21:33

Türkiye Kupası'nda Galatasaray, 2-0'ın rövanşında 2. Lig ekibi Tuzlaspor ile karşılaşıyor. Mücadeleyi hakem Koray Gençerler yönetiyor. Saat 20.45'te başlayan karşılaşma 3-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile devam ediyor.

İLK 11'LER

TUZLASPOR: Bayram, Bülent, Erdinç, Kemal, Tarık, Muhammed, Gökcan, Umut, Yasin, Sadık, Göksu

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Ahmet Çalık, Donk, Nagatomo, Taylan, Selçuk, Ömer, Feghouli, Belhanda, Falcao