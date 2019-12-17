Tuzlaspor-Galatasaray maçında üçüncü gol geldi
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Tuzlaspor-Galatasaray maçında üçüncü gol geldi

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ikinci maçında Tuzlaspor ile karşı karşıya geliyor. Saat 20.45'te başlayan karşılaşma 3-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile devam ediyor.

17.12.2019 20:27 | Son Güncelleme: 17.12.2019 21:33
Tuzlaspor-Galatasaray maçında üçüncü gol geldi

'nda , 2-0'ın rövanşında 2. Lig ekibi Tuzlaspor ile karşılaşıyor. Mücadeleyi hakem Koray Gençerler yönetiyor. Saat 20.45'te başlayan karşılaşma 3-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile devam ediyor.

İLK 11'LER

TUZLASPOR: Bayram, Bülent, Erdinç, Kemal, Tarık, Muhammed, Gökcan, Umut, Yasin, Sadık, Göksu

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Ahmet Çalık, Donk, Nagatomo, Taylan, Selçuk, Ömer, Feghouli, Belhanda, Falcao

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HABER YORUMLARI (8)

  • GÜNEŞ TUTULMASI SONA ERDİ:
    cimbomun gerçek yüzünü görenler kaçacak yer arıyor tuzlayı tuzluyoz
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  • KAHKAHATUFANI:
    Vallahi şaştım da kaldım. . Bu Falcao ilk yarıda ne müthişti, mahvetti rakip takımı Dedikleri kadar varmış. Rakip de çok iyiydi ha. . Şeyyy lacivertli olanlar Chelsea idi değil mi.
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  • KSK Lİ MESUT:
    MALcao gol atarsa , paratör bi şekilde uyutmaya devam eder conconları. kolay değil koskoca tuzlaspor a gol atsın diye getirdim diyecek değil ya... :) :) :)
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  • KSK Lİ MESUT:
    Hayaller ş.ligi kupası, gerçekler uefa ya kalabilirmiyiz, hayaller lig şampiyon şunu , gerçekler tuzlaspor u yenebilimiyiz. Ama helal olsun şu paratöre, conconları iyi kandırıyo. bulmuş 15 - 20 milyon yarım akıllı conconları takılıyo işte. şu conconlar değişik bir TOPluluk arkadaş. Şimdi bu yoruma da atlarlar kamiller...
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