: 'Ciğerimiz söküldü' diyen vatandaş, Sancaktepe Belediyesi'nin talebine isyan etti

17.01.2020 10:39 | Son Güncelleme: 17.01.2020 10:53

Sancaktepe Veysel Karani Mahallesi'nde tapusunu alamayan bir vatandaş, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Sancaktepe Belediyesi'nin Milli Emlak'a gitmedikleri için kendilerinden yüzde 5'lik bir ceza talep ettiğini belirtti.

"HALKIN CİĞERİ SÖKÜLDÜ ARTIK"

İmar Barışı için para yatırdığını belirten vatandaşımız, "Sancaktepe Belediyesi'nden yüzde 5'lik ceza talep ediliyor. Biz Milli Emlak'a başvurumuzu yaptık, beyanımızı verdik. Bakan da buraya geldiğinde Milli Emlak'a gidilmeyeceğini, tapuların Sancaktepe Belediyesi'nde olduğunu belirtmişti. Seçim bitti diye mi böyle oldu? Halkın ciğeri söküldü artık. Koltuğa oturduktan sonra verdiğiniz sözleri neden unutuyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN TAPU DAĞITMIŞTI

Öte yandan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, geçtiğimiz günlerde düzenlenen törenle 33 kişiye tapusunu teslim etmişti. Bu törende yaptığı konuşmada "Sancaktepelilere layık olabilmek için elimizden geleni yapıyoruz, çalışıyoruz, vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz" diyen Başkan Döğücü, konuşmasının devamında tapu problemiyle ilgili şu sözlere yer vermişti: "31 Martta vatandaşlarımıza bu tapu problemlerini halledeceğimize dair söz verdik, çalıştık, üstünde çalıştık Çevre Bakanımız ile konuştuk, Maliye hazinesi ile konuştuk bunların hepsinin arasındaki prosedürü hızlandırdık ve bugün ilk tapularımızı, 33 tane tapumuzu vatandaşımıza verdik. Bunun arkası gelecek, hızlı bir şekilde çalışıyoruz. Milli Emlaktan devir alıp vatandaşımıza yeniden burada tahsis ediyoruz. Bu şekilde çalışmalarımız sürecek, bundan sonrası da gelecek."

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